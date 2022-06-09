***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kent Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu İtfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 12.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF62213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,94633Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.06.2022Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. . A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, vade başlangıcı 10.03.2022, itfa tarihi 09.06.2022 olan finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036418BIST