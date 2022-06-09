***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2022 15:15
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kent Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu İtfası hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 117.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF62213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,94633
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2022
Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. . A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, vade başlangıcı 10.03.2022, itfa tarihi 09.06.2022 olan finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036418
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