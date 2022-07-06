***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kent Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu İtfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 154.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.07.2022Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF72212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2022Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94927Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.07.2022Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli, vade başlangıcı 14.04.2022, itfa tarihi 06.07.2022 olan finansman bonosunun ödemesi gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042084BIST