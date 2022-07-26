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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.07.2022 16:28
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 154.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF92236
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 0,95366
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.09.2022
Kayıt Tarihi 16.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 11.000.000 TL nominal tutarlı, 55 gün vadeli, vade başlangıcı 26.07.2022, itfa tarihi 19.09.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047774


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Çeyrek 1.627 1.642 1,00  
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