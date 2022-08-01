***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.08.2022 16:42
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 154.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF92244
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,95009
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2022
Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 31.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 25.000.000 TL nominal tutarlı, 59 gün vadeli, vade başlangıcı 01.08.2022, itfa tarihi 29.09.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050336
BIST