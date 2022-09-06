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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.09.2022 16:27
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 154.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.04.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 83
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 05.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.000.000
İhraç Fiyatı 0,93813
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.11.2022
Kayıt Tarihi 25.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 23.000.000 TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli, vade başlangıcı 06.09.2022, itfa tarihi 28.11.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060594


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Tam 6.767 6.859 19,00  
Yarım 3.297 3.350 11,00  
Çeyrek 1.654 1.678 6,00  
Gümüş.Ons 18,26 18,28 0,26  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,16  
B. Petrol 90,22 90,22 -2,61  
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