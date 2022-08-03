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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

03.08.2022 19:01
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Mevcut Sermaye (TL)
57000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
100000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
43000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 75,44
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2022 tarih ve 181 sayılı kararı ile Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. maddesinde 57.000.000 TL olan ve  tamamı ödenmiş olan sermayenin, 100.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
Artırılması planlanan  43.000.000 TL tutarındaki ilave sermaye bedelinin iç kaynaklardan karşılanmasına  karar verilmiş olup, sermaye artışı izni ve ana sözleşmenin tadil izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK)'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051623


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 21,92 128.746.294 % 10,01  
BEYAZ 11,88 53.437.112 % 10,00  
GLBMD 9,35 16.983.531 % 10,00  
ULUUN 22,66 395.932.020 % 10,00  
EMNIS 34,12 892.946 % 9,99  
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Dolar 17,9602 17,9673 % 0,12  
Euro 18,2391 18,2614 % 0,07  
Sterlin 21,7553 21,8644 % 0,03  
Frank 18,5986 18,7106 % -0,33  
Riyal 4,7644 4,7883 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 2,06  
Altın Gr. 1.018 1.018 2,30  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.815 6.897 41,00  
Yarım 3.321 3.372 20,00  
Çeyrek 1.665 1.685 10,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,02 0,04  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 0,01  
B. Petrol 96,65 96,65 -3,89  
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