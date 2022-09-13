***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi03/08/2022Mevcut Sermaye (TL)57000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)100000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)--Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)43000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 75,44Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0AçıklamalarKent Faktoring A.Ş.'nin, 13.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde Sermaye tutarının 100.000.000.-TL.(YÜZMİLYON-TÜRKLİRASI)'na çıkartılması onaylanmıştır.Şirket Anasözleşme Tadil Metni ek'tedir.Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062837BIST