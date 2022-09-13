***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
13.09.2022 17:51
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Mevcut Sermaye (TL)
57000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
100000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
--
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
43000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 75,44
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
Kent Faktoring A.Ş.'nin, 13.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde Sermaye tutarının 100.000.000.-TL.(YÜZMİLYON-TÜRKLİRASI)'na çıkartılması onaylanmıştır.
Şirket Anasözleşme Tadil Metni ek'tedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062837
BIST