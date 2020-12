***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SÜZER HOLDİNG A.Ş. 42750000 TRY 75,00ALİ BARAN SÜZER 14248964 TRY 24,99Diğer 1036 TRY 0,01TOPLAM 57000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSALİH HAKAN ÖZGÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliKEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliCAFER SADIK KARABÜBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliVAHAP KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893810BIST