***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 12:29
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SÜZER HOLDİNG A.Ş. 42750000 TRY 75,00
ALİ BARAN SÜZER 14248964 TRY 24,99
Diğer 1036 TRY 0,01
TOPLAM 57000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SALİH HAKAN ÖZGÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
CAFER SADIK KARABÜBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
VAHAP KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893810
BIST
16:441.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:447,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
16:449,3851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0727
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3725
16:44464,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,02
|Açılış
|: 464,76
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:44
|AKCNS
|16,85
|103.637.545
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|36.991.837
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.615.861
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.148.127
|% 9,97
|
|BRYAT
|460,40
|55.413.452
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.060.055
|% -9,98
|
|KARTN
|3.010,30
|528.679.500
|% -9,89
|
|THYAO
|13,02
|1.992.975.127
|% 0,08
|
|PGSUS
|74,50
|1.282.314.849
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,19
|1.183.563.293
|% 2,34
|
|GARAN
|9,85
|1.000.842.768
|% 0,82
|
|TCELL
|16,27
|984.435.328
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,19
|1.183.563.293
|% 2,34
|
|TSKB
|1,77
|894.474.689
|% 5,36
|
|ISGYO
|2,43
|550.300.188
|% 6,11
|
|ODAS
|3,99
|658.350.112
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,45
|395.866.174
|% 4,26
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6548
|7,6574
|% -0,59
|
|Euro
|9,3783
|9,3851
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,3137
|10,3654
|% -0,96
|
|Frank
|8,6231
|8,6750
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0357
|2,0459
|% -0,56
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|0,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-34,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-32,74
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-15,84
|
|Çeyrek
|744
|761
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|-0,05
|