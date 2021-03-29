***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 15:50
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SALİH HAKAN ÖZGÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
CAFER SADIK KARABÜBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921459
BIST
16:281.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:288,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:289,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:28453,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,87
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1816
|% 1,25
|
|Euro
|9,6329
|9,6490
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2961
|11,3528
|% 1,67
|
|Frank
|8,6883
|8,7406
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 1,35
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:28
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