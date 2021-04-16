***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 11:44
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Öztürk Finans Müdür yrd 05322382025 kozturk@kentfactoring.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928737
BIST
11:581.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
11:588,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
11:589,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0554
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
11:58458,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,82
|Açılış
|: 458,19
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler11:56
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|130.122.535
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,39
|4.954.964
|% -46,45
|
|SAMAT
|5,22
|2.762.069
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.613.380
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.540.385
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,30
|524.241.304
|% -0,14
|
|ODAS
|3,53
|367.815.663
|% -4,08
|
|EREGL
|17,76
|364.277.099
|% -1,50
|
|TUREX
|15,95
|314.867.959
|% -8,23
|
|PETKM
|6,36
|245.633.417
|% -0,78
|
|ODAS
|3,53
|367.815.663
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,18
|156.886.279
|% -1,36
|
|GARAN
|7,30
|524.241.304
|% -0,14
|
|TSKB
|1,32
|82.548.721
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,24
|157.322.166
|% 1,89
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0575
|8,0619
|% 0,68
|
|Euro
|9,6548
|9,6623
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,0642
|11,1197
|% 0,53
|
|Frank
|8,7422
|8,7949
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1456
|2,1564
|% 0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,81
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|24,41
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|11,80
|
|Çeyrek
|730
|748
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|0,13
|
Seans Raporu
11:56
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12:07
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12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.08 ) 1, 221
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, SONME, COSMO, ETILR
-
12:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, RODRG, TKURU, PEKGY, SAMAT