***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 11:57
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Öztürk Finans Müdür yrd 05322382025 kozturk@kentfactoring.com.tr
Vedat Erdal Yılmaz Mali İşler Müdürü 05348897296 vyilmaz@kentfactoring.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928740
BIST
13:471.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:478,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:479,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:47459,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,62
|Açılış
|: 459,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:45
|QUAGR
|29,12
|185.753.561
|% 9,97
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|VERTU
|26,34
|27.110.353
|% 5,87
|
|BNTAS
|6,80
|66.020.214
|% 5,43
|
|CEOEM
|7,27
|62.607.466
|% 4,76
|
|PEKGY
|1,80
|10.284.013
|% -10,00
|
|TUREX
|15,78
|408.235.240
|% -9,21
|
|TRILC
|36,50
|39.973.541
|% -8,75
|
|FORMT
|1,15
|11.297.881
|% -8,73
|
|SAYAS
|27,24
|11.919.390
|% -6,39
|
|TUREX
|15,78
|408.235.240
|% -9,21
|
|QUAGR
|29,12
|185.753.561
|% 9,97
|
|MTRKS
|50,20
|175.966.811
|% -0,99
|
|NTGAZ
|12,31
|81.429.402
|% -2,38
|
|ESEN
|35,26
|75.245.095
|% 2,20
|
|TUREX
|15,78
|408.235.240
|% -9,21
|
|FORMT
|1,15
|11.297.881
|% -8,73
|
|CEOEM
|7,27
|62.607.466
|% 4,76
|
|NTGAZ
|12,31
|81.429.402
|% -2,38
|
|QUAGR
|29,12
|185.753.561
|% 9,97
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0538
|8,0582
|% 0,64
|
|Euro
|9,6580
|9,6655
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,0776
|11,1332
|% 0,65
|
|Frank
|8,7347
|8,7874
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1421
|2,1529
|% 0,60
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,45
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,96
|66,96
|0,02
|