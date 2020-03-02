***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 20:44
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
124-125
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823646
BIST
11:59109.901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.591,12
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.914
En Düşük
108.881
11:596,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:596,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:59319,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,07
|Açılış
|: 319,07
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.100.362
|% 14,80
|
|SONME
|6,05
|3.906.842
|% 13,72
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|DZGYO
|4,84
|3.785.792
|% 11,26
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.294.010
|% -4,76
|
|THYAO
|12,03
|280.386.851
|% 1,95
|
|ASELS
|28,94
|277.922.059
|% 2,48
|
|GARAN
|9,85
|195.183.872
|% 2,93
|
|KARSN
|1,94
|192.729.090
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,37
|148.241.960
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|148.241.960
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|192.729.090
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|107.894.206
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,81
|61.427.672
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|117.776.811
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9190
|7,9588
|% 1,00
|
|Frank
|6,4616
|6,5005
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6530
|1,6613
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|10,84
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,37
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,77
|52,77
|0,87
|
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