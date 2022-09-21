***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanKENT FAKTORİNG A.Ş.Yeni UnvanKENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/09/2022AçıklamalarŞirketimizin ünvan değişikliği 20.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,aynı tarihli gazete de yayımlanmıştır.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064396BIST