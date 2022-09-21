***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği
21.09.2022 10:55
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KENT FAKTORİNG A.Ş.
Yeni Unvan
KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/09/2022
Açıklamalar
Şirketimizin ünvan değişikliği 20.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,aynı tarihli gazete de yayımlanmıştır.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064396
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|CRDFA
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|ATSYH
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|2.278.348
|% 9,52
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|ULUUN
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|211.885.766
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|ELITE
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|ISGYO
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|SKBNK
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|EKGYO
|3,89
|483.351.066
|% -2,99
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|VAKBN
|8,37
|998.077.075
|% -0,71
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|ZOREN
|3,84
|435.510.478
|% 6,67
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|HALKB
|8,50
|896.031.265
|% 1,07
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|YKBNK
|7,04
|740.483.144
|% -1,68
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,3125
|18,3159
|% -0,02
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|Euro
|18,1589
|18,1756
|% -0,43
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|Sterlin
|20,6930
|20,7968
|% -0,39
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|Frank
|18,8527
|18,9662
|% -0,29
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|Riyal
|4,8548
|4,8792
|% 0,05
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,68
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|Altın Gr.
|983
|983
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.689
|6.789
|14,00
|
|Yarım
|3.259
|3.311
|12,00
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|Çeyrek
|1.635
|1.656
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,11
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|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,05
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|B. Petrol
|93,07
|93,07
|2,45
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