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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

31.05.2023 17:17
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde denetçi olarak görev yapmak üzere
 
 
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
 
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155063


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