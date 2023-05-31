***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.05.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde denetçi olarak görev yapmak üzereEren Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155063BIST