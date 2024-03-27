***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2024 16:41
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesi maddesinin tadil edilmesi hususunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263214
BIST
'
17:088.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,70
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0832,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1003
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2737
En Düşük
32,1073
17:0835,1131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2490
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:082.275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,07
|Açılış
|: 2.275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AGROT
|39,16
|845.873.721
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.256.268.710
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.758.786
|% 9,99
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.175.859
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.167.659
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.310.716
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.347.396.712
|% -0,53
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|ASELS
|55,85
|3.366.590.828
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.656.616.626
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|EKGYO
|9,46
|1.661.448.858
|% 1,50
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2686
|32,2737
|% 0,31
|
|Euro
|35,0895
|35,1131
|% 0,71
|
|Sterlin
|40,9953
|41,2008
|% 0,20
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,02
|972,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,31
|2.192,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem
-
17:19MERKO
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 285 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770