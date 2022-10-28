***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
28.10.2022 12:53
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1568 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 165.000.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075010
BIST
12:353.879
En Yüksek
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|Açılış
|: 3.929
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999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5956
|18,6226
|% 0,13
|
|Euro
|18,5166
|18,5373
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3972
|21,5045
|% -0,15
|
|Frank
|18,6344
|18,7467
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-13,26
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-55,00
|
|Tam
|6.619
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.225
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,24
|94,24
|-0,80
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