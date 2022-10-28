***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1568 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 165.000.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075010BIST