***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
03.04.2023 12:33
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/406 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin
235
.000.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır.
İlk etapta, 205.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 30.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç
belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Onaylı İhraç Belgesi ekte
sunulmuştur. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130924
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1359
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 13,74
|Açılış
|: 1.228,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1986
|19,2032
|% 0,15
|
|Euro
|20,9253
|20,9488
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,7024
|23,8213
|% 0,53
|
|Frank
|20,9260
|21,0520
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1031
|5,1287
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|19,01
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,62
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.299
|8.402
|84,00
|
|Yarım
|4.069
|4.111
|41,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|4,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
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Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
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17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
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17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem