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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

24.07.2023 16:49
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174630


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