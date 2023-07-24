***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.07.2023 16:49
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174630
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0149
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0975
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
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30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.696,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.696,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
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1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9365
|26,9532
|% -0,06
|
|Euro
|29,8479
|29,8637
|% -0,33
|
|Sterlin
|34,4348
|34,6075
|% -0,36
|
|Frank
|30,9550
|31,1415
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1624
|7,1983
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.061
|11.188
|-121,00
|
|Yarım
|5.531
|5.620
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,18
|21,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,20
|