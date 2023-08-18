***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiş, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Gerekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir.Ek Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186944BIST