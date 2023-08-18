***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.08.2023 11:22
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiş, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Gerekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir.Ek Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186944
BIST
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12:377.750
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,08
|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.731
En Yüksek
7.816
12:3727,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,1300
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
12:3729,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 29,4500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:371.649,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.649,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1041
|27,1096
|% 0,11
|
|Euro
|29,4701
|29,4795
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,3535
|34,5257
|% -0,16
|
|Frank
|30,6701
|30,8548
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2102
|7,2463
|% 0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,10
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,10
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|