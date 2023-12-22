***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.12.2023 14:40
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 168.475.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 75.775.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 92.700.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228039
BIST
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15:177.665
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -99,51
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1729,2118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 29,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1732,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1076
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:171.935,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,09
|Açılış
|: 1.935,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RTALB
|16,61
|195.255.601
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.051.328
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.720.882
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|257.099.911
|% -9,98
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.211.188
|% -9,88
|
|DERHL
|8,15
|163.198.586
|% -9,65
|
|THYAO
|239,10
|3.411.962.286
|% -2,41
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|EREGL
|42,82
|1.756.081.696
|% -0,70
|
|TUPRS
|149,60
|1.622.470.931
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,64
|1.397.511.612
|% -0,77
|
|EKGYO
|7,18
|696.627.636
|% -0,28
|
|BEGYO
|2,76
|268.376.625
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,27
|393.393.829
|% -4,47
|
|YKBNK
|20,64
|1.397.511.612
|% -0,77
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2097
|29,2149
|% 0,21
|
|Euro
|32,2626
|32,2791
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,0802
|37,2661
|% 0,57
|
|Frank
|34,0850
|34,2903
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7638
|7,8028
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,50
|976,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,41
|1.232,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,08
|2.062,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 36, 466.00 milyon TL de
-
15:30EGPRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 529 adet işlem
-
15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem