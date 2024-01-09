***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.01.2024 12:54
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 168.475.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 75.775.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 92.700.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. G
erekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. Ek Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235767
BIST
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13:297.789
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,02
|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.775
En Yüksek
7.875
13:2929,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 29,9550
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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29,9430
En Düşük
29,7686
13:2932,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 32,7300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
13:291.961,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,09
|Açılış
|: 1.961,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|HALKB
|13,79
|432.420.256
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.106.512
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.690.621
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.097.403
|% 9,74
|
|GARFA
|94,55
|128.815.278
|% 9,18
|
|FLAP
|11,41
|87.613.588
|% -6,09
|
|CVKMD
|393,50
|212.526.650
|% -5,47
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.191.796
|% -5,21
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.806.658.454
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,22
|3.032.693.552
|% 1,93
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.202.838.707
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,50
|504.383.683
|% -0,88
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9353
|29,9385
|% 0,23
|
|Euro
|32,7896
|32,8083
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,0163
|38,2070
|% 0,09
|
|Frank
|35,0957
|35,3071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|