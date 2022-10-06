***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2022 16:41
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 165.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 165.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ykk.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068268
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.023,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5714
|18,6055
|% 0,12
|
|Euro
|18,2000
|18,2104
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6989
|20,8027
|% 0,16
|
|Frank
|18,6965
|18,8091
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.852
|6.929
|-2,00
|
|Yarım
|3.339
|3.387
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|