***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.10.2022 12:47
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.10.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1568 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 165.000.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent Finans Faktoring A.Ş. - 27.10.2022 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075002
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5631
12:3518,5186
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:35986,47
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 994,15
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999,05
En Düşük
985,47
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6170
|% 0,10
|
|Euro
|18,5055
|18,5166
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4080
|21,5153
|% -0,10
|
|Frank
|18,6252
|18,7374
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-16,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|6.586
|6.685
|-54,00
|
|Tam
|6.620
|6.678
|-58,00
|
|Yarım
|3.226
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,43
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