***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.10.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1568 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 165.000.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuşturEklenen DökümanlarEK: 1 Kent Finans Faktoring A.Ş. - 27.10.2022 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075002BIST