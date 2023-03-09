***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 235.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.03.2023Ek AçıklamalarYurtiçinde TL cinsinden 235.000.000 TL (İkiYüzOtuzBeşMilyon-Türk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK 09032023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122175BIST