***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 235.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 02/03/2023 tarih ve 199 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 235.000.000.-TL(İkiYüzOtuzBeşMilyon-Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimizce yurtiçinde 235.000.000.-Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 09 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/406 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 235.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabıda dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 235.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 205.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 30.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. İtfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeler Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 235.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanının 30.000.000 TL'lik kısmı için ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent Finans Faktoring A.Ş. -İhraç Belgesi Eki.pdfEK: 2 Kent Finans Faktoring A.Ş. KSS Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146338BIST