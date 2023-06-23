***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYurtiçinde TL cinsinden, 169.500.000 TL (YüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161945BIST