***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2023 17:56
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 169.500.000 TL (YüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161945
BIST