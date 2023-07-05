***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2023 09:56
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 169.500.000 TL (YüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165569
BIST