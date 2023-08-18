***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.07.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiş, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Gerekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir.Ek Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek Onaylı İhraç Belgesi .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186945BIST