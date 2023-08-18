***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.08.2023 11:23
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.07.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 169.500.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 65.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiş, 104.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Gerekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir.Ek Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek Onaylı İhraç Belgesi .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186945
BIST