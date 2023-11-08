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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.11.2023 10:19
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 168.475.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 168.475.000 TL (YüzaltmışsekizmilyondörtyüzyetmişbeşbinTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKNT-PAZARL23110717160.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215556


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