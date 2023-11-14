***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2023 16:38
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 168.475.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2023
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 168.475.000 TL (YüzaltmışsekizmilyondörtyüzyetmişbeşbinTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKNT-PAZARL23110717160.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217848
BIST