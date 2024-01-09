***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.01.2024 13:00
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 168.475.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 168.475.000-TL tutarındaki talebimiz Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 75.775.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 92.700.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Gerekli belgeler Kurul'a iletilmiş ve Ek Onaylı İhraç Belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. Tüm Onaylı İhraç Belgeleri ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Ek İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235783
BIST