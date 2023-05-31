***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/05/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)550000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)55000000Net (TL)53625000Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalar31.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kar dağıtımı kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155061BIST