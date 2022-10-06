***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 16:09
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Y
urtiçinde TL cinsinden, 165.000.000 TL (YüzaltmışbeşmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için,
Sermaye Piyasası Kurulu'na
ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068248
BIST
16:033.555
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 70,17
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.559
En Düşük
3.508
16:0318,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0442
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:0318,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3209
16:031.023,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.023,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KMPUR
|66,00
|208.480.748
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|152.316.545
|% 9,97
|
|PKART
|22,08
|15.680.062
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|153.060.126
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|75.063.005
|% 9,94
|
|INFO
|9,65
|7.638.737
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.248.218
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,45
|4.701.275.210
|% 8,10
|
|THYAO
|84,50
|4.574.088.202
|% -0,35
|
|SISE
|29,34
|3.956.439.539
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,28
|2.082.668.484
|% 1,42
|
|PETKM
|14,50
|1.844.110.871
|% -0,75
|
|EKGYO
|4,28
|2.082.668.484
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,93
|1.198.673.990
|% 4,01
|
|YKBNK
|8,08
|1.820.164.015
|% 3,46
|
|DOHOL
|5,30
|1.121.016.427
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,31
|1.187.057.290
|% 2,21
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5830
|% -0,24
|
|Euro
|18,3434
|18,3608
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8418
|20,9463
|% -0,69
|
|Frank
|18,7421
|18,8550
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% -0,04
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|35,00
|
|Tam
|6.871
|6.924
|-20,00
|
|Yarım
|3.348
|3.385
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-0,23
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18BAGFS
Yüzde 7.48 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 375, 702 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 51, 502.00 milyon TL de
-
16:16AKENR
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 008, 413 adet işlem
-
16:15PARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 54.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 533, 578 adet işlem
-
16:14YEOTK
Yüzde 7.08 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 343, 640 adet işlem