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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 16:09
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Y
urtiçinde TL cinsinden, 165.000.000 TL (YüzaltmışbeşmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için,  
 
Sermaye Piyasası Kurulu'na 
 
 ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir.
 
 Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068248


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Yarım 3.348 3.385 -9,00  
Çeyrek 1.677 1.692 -5,00  
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Gümüş Gr. 12,27 12,29 -0,06  
B. Petrol 93,14 93,14 -0,23  
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