***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 154.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.09.2022Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,25Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF92244Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,95009Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.09.2022Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 25.000.000 TL nominal tutarlı, 59 gün vadeli, vade başlangıcı 01.08.2022, itfa tarihi 29.09.2022 olan finansman bonosunun ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065897BIST