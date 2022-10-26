***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 154.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.630.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.630.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,2808Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTFE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.630.000İhraç Fiyatı 0,9409Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.10.2022Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.630.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 17.630.000 TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli, vade başlangıcı 17.08.2022, itfa tarihi 26.10.2022 olan finansman bonosunun ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074332BIST