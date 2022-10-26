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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 16:25
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 154.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.04.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.630.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.630.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,2808
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTFE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.630.000
İhraç Fiyatı 0,9409
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.10.2022
Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.630.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 154.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 17.630.000 TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli, vade başlangıcı 17.08.2022, itfa tarihi 26.10.2022 olan finansman bonosunun ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074332


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EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.675 6.738 -30,00  
Yarım 3.253 3.295 -11,00  
Çeyrek 1.631 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 -0,12  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,01  
B. Petrol 94,79 94,79 1,00  
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