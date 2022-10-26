***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 85.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2023Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,73Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF22316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,92825Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2023Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 85.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden,25.000.000 TL nominal tutarlı, 99 gün vadeli, vade başlangıcı 26.10.2022, itfa tarihi 02.02.2023 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074333BIST