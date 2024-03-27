***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi27/03/2024Mevcut Sermaye (TL)100000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)200000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)100000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarih ve 230 sayılı kararı ile Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. maddesinde 100.000.000 TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayenin, 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına,Artırılması planlanan 100.000.000 TL tutarındaki ilave sermaye bedelinin iç kaynaklardan karşılanmasına karar verilmiş olup, sermaye artışı izni ve ana sözleşmenin tadil izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK)'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263195BIST