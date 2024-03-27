***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
27.03.2024 16:19
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2024
Mevcut Sermaye (TL)
100000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
200000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
100000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarih ve 230 sayılı kararı ile Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. maddesinde 100.000.000 TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayenin, 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
Artırılması planlanan 100.000.000 TL tutarındaki ilave sermaye bedelinin iç kaynaklardan karşılanmasına karar verilmiş olup, sermaye artışı izni ve ana sözleşmenin tadil izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK)'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263195
BIST