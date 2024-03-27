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***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

27.03.2024 16:19
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2024
Mevcut Sermaye (TL)
100000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
200000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
100000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarih ve 230 sayılı kararı ile Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. maddesinde 100.000.000 TL olan ve  tamamı ödenmiş olan sermayenin, 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
Artırılması planlanan  100.000.000 TL tutarındaki ilave sermaye bedelinin iç kaynaklardan karşılanmasına  karar verilmiş olup, sermaye artışı izni ve ana sözleşmenin tadil izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK)'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263195


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 39,16 845.776.135 % 10,00  
GUBRF 166,10 2.255.216.632 % 10,00  
ERSU 45,56 98.515.826 % 10,00  
DITAS 21,90 60.159.892 % 9,99  
BVSAN 107,30 80.704.492 % 9,99  
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Dolar 32,2651 32,2732 % 0,31  
Euro 35,0885 35,1146 % 0,72  
Sterlin 40,9985 41,2041 % 0,21  
Frank 35,8644 36,0442 % 0,06  
Riyal 8,6647 8,7081 % 0,25  
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17:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,54 24,58 % 0,66  
Platin 896,02 896,68 % 0,66  
Paladyum 966,82 971,56 % 0,66  
Brent Pet. 85,08 85,08 % 0,66  
Altın Ons 2.192,96 2.193,27 % 0,66  
Seans Raporu 17:07
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