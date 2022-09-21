***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 11:32
25000000 TRY 25,00
TOPLAM 100000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064441
BIST
14:373.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -22,98
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:3718,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:3718,1871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0672
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:37986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,83
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ULUSE
|118,80
|18.550.931
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|138.961.292
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.517.763
|% 9,74
|
|EGGUB
|66,50
|63.397.179
|% 9,20
|
|ULUFA
|7,12
|50.233.780
|% 8,87
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.398.521
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|197.580.231
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|216.400.212
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,73
|86.360.252
|% -7,42
|
|THYAO
|69,95
|3.468.214.394
|% -3,45
|
|ASELS
|31,68
|2.242.386.906
|% 2,99
|
|VAKBN
|8,18
|2.118.523.398
|% -2,97
|
|GARAN
|19,68
|1.754.136.148
|% -2,28
|
|YKBNK
|7,10
|1.643.536.078
|% -0,84
|
|VAKBN
|8,18
|2.118.523.398
|% -2,97
|
|EKGYO
|3,90
|991.088.050
|% -2,74
|
|YKBNK
|7,10
|1.643.536.078
|% -0,84
|
|SKBNK
|3,61
|682.872.542
|% 4,34
|
|ZOREN
|3,81
|727.411.102
|% 5,83
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3099
|18,3345
|% 0,09
|
|Euro
|18,1695
|18,1827
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,7141
|20,8180
|% -0,29
|
|Frank
|18,9297
|19,0438
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8569
|4,8813
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,53
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|9,00
|
|Tam
|6.686
|6.769
|-6,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|1,94
|