***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2024 20:47
***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2024
Karar Sayısı
226
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252838
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0615
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0412
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.037,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,68
|Açılış
|: 2.037,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1954
|31,2052
|% 0,20
|
|Euro
|33,8319
|33,8497
|% 0,12
|
|Sterlin
|39,3635
|39,5609
|% -0,03
|
|Frank
|35,3488
|35,5618
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2940
|8,3356
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|880,52
|881,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,18
|928,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,54
|2.031,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC