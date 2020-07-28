***KOCFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.07.2020 17:47
***KOCFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KOCFN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Koç Finansman A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFKCTF72116
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/07/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
27/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862730
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0944
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,01
|Açılış
|: 435,05
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.347
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.845.437
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.432.759
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.642.401
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.235.266
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.249.972.301
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.283.809
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|421.038.610
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9575
|9,0024
|% 1,54
|
|Frank
|7,5363
|7,5817
|% 1,33
|
|Riyal
|1,8462
|1,8554
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.847
|2.884
|56,90
|
|Tam
|2.932
|2.966
|58,60
|
|Yarım
|1.423
|1.447
|28,60
|
|Çeyrek
|714
|725
|14,30
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,02
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,39
|