***KOCFN* *HALKB* *ZORLF* *AKTIF* *MGROS* *ERYAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
16.07.2020 16:52
***KOCFN******HALKB******ZORLF******AKTIF******MGROS******ERYAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ERYAP, KOCFN, MGROS, HALKB, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYP12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/07/2020 Taksitli İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD140721T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT070727T13 DEVLET TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120122T17 DEVLET TAHVİLİ 16/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860109
BIST