***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.02.2021 18:43
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
2020 Yılı Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908940
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 417,31
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0480
|7,0507
|% -0,25
|
|Euro
|8,5530
|8,5607
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,7409
|9,7897
|% 0,05
|
|Frank
|7,9005
|7,9481
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8751
|1,8845
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|4,49
|
|Altın Gr.
|417
|418
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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