***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209Yeni Bakiye100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.766 79.766Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)154 -3.952 -3.798Kar Dağıtımı37.464 -77.464 -40.000Dağıtılan Temettü-40.000 -40.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar37.464 -37.464Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Yeni Bakiye100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)87.440 87.440Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-198 -24.704 -24.902Kar Dağıtımı79.766 -79.766Yedeklere Aktarılan Tutarlar79.766 -79.766Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ583.988 709.735FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER25 583.988 709.735Finansman Kredilerinden Alınan Faizler551.096 673.758Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar32.892 35.977KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-524.994 -560.824Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-465.710 -469.121Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.223İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-48.523 -76.263Diğer Faiz Giderleri-3Verilen Ücret ve Komisyonlar-9.535 -15.440BRÜT KAR (ZARAR)58.994 148.911ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -64.503 -60.286Personel Giderleri-31.692 -28.559Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-401 -781Araştırma ve Geliştirme Giderleri-241Genel İşletme Giderleri-25.934 -27.135Diğer-6.235 -3.811BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-5.509 88.625DİĞER FAALİYET GELİRLERİ169.015 162.519Bankalardan Alınan Faizler142.760 49.656Türev Finansal İşlemler Karı1.516 6.548Kambiyo İşlemleri Karı12.081 104.681Diğer27 12.658 1.634KARŞILIK GİDERLERİ-39.716 -37.275Özel Karşılıklar-39.705 -23.116Genel Karşılıklar-14.139Diğer-11 -20DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.112 -107.635Türev Finansal İşlemlerden Zarar-103Kambiyo İşlemleri Zararı-11.112 -107.532NET FAALİYET KARI (ZARARI)112.678 106.234BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.678 106.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -25.238 -26.468Cari Vergi Karşılığı-47.226 -31.937Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi21.988 5.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)87.440 79.766DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI87.440 79.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları87.440 79.766Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı133.872 206.140Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri670.980 718.203Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-394.101 -451.052Alınan Ücret ve Komisyonlar32.893 35.977Elde Edilen Diğer Kazançlar1.293 106.315Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar30.766 13.817Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-31.692 -28.559Ödenen Vergiler-117.888 -8.129Diğer-58.379 -180.432Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-146.640 352.237Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış907.546 660.928Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış6.314Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış178.014 54.931Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.183.088 -380.829Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-55.426 17.207Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-12.768 558.377YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-11.716 -2.546Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller430 1.229Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.286 -1.317FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 170.000 190.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -400.000 -151.962Temettü Ödemeleri-40.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-230.000 -1.962Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi78 -26.954Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-253.976 528.144Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar554.504 26.360Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar300.528 554.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)87.440 79.766DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-24.902 -3.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-198 154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-247 192Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49 -38Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-24.704 -3.952Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-35.555 -5.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.851 1.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.538 75.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 316.349 1.837 318.186 368.479 250.137 618.616GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4,8 0 0 0 1.994 153.020 155.014GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.351.245 12.831 2.364.076 3.223.632 0 3.223.632Finansman Kredileri6 2.290.185 12.831 2.303.016 3.147.970 0 3.147.970Tüketici Kredileri1.057.510 1.057.510 1.558.162 1.558.162Taksitli Ticari Krediler1.232.675 12.831 1.245.506 1.589.808 1.589.808Takipteki Alacaklar7 140.442 140.442 159.150 159.150Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-79.382 -79.382 -83.488 -83.488ORTAKLIK YATIRIMLARI9 13 13 13 13İştirakler (Net)13 13 13 13MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 8.686 8.686 3.632 3.632MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 4.844 4.844 3.075 3.075YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 1.523 1.523 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8.870 8.870 0 0DİĞER AKTİFLER13 11.983 71 12.054 15.672 15.672ARA TOPLAM2.703.513 14.739 2.718.252 3.616.497 403.157 4.019.654SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 251 251 569 569Satış Amaçlı251 251 569 569VARLIKLAR TOPLAMI2.703.764 14.739 2.718.503 3.617.066 403.157 4.020.223YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 1.842.578 57.311 1.899.889 2.189.172 766.751 2.955.923FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6.314 6.314 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 278.029 278.029 513.725 513.725GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4,8 17.630 17.630 92 92KARŞILIKLAR18 64.753 64.753 75.810 75.810Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.371 5.371 4.634 4.634Genel Karşılıklar57.390 57.390 69.647 69.647Diğer Karşılıklar1.992 1.992 1.529 1.529CARİ VERGİ BORCU12 0 0 18.663 18.663ERTELENMİŞ VERGİ BORCU12 0 0 24.018 24.018SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 71.527 646 72.173 114.815 114.815ARA TOPLAM2.280.831 57.957 2.338.788 2.936.295 766.751 3.703.046SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR379.715 379.715 317.177 317.177Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-785 -785 -587 -587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.207 -13.207 11.497 11.497Kar Yedekleri206.267 206.267 126.501 126.501Yasal Yedekler30.023 30.023 30.023 30.023Olağanüstü Yedekler176.244 176.244 96.478 96.478Kar veya Zarar87.440 87.440 79.766 79.766Dönem Net Kâr veya Zararı87.440 87.440 79.766 79.766YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.660.546 57.957 2.718.503 3.253.472 766.751 4.020.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR6,20 10.425.394 516.167 10.941.561 10.940.231 495.703 11.435.934VERİLEN TEMİNATLAR21 364 364 206 206TAAHHÜTLER22 1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032Cayılabilir Taahhütler1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032Diğer Cayılabilir Taahhütler1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 170.000 170.000 779.120 882.724 1.661.844Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar170.000 170.000 549.894 664.700 1.214.594Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler170.000 170.000 549.894 664.700 1.214.594Alım Satım Amaçlı İşlemler229.226 218.024 447.250Vadeli Alım Satım İşlemleri1.089 1.016 2.105Swap Alım Satım İşlemleri228.137 217.008 445.145EMANET KIYMETLER24 9.048 1.035 10.083 24.719 24.719NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.681.728 730.358 12.412.086 12.977.128 2.566.607 15.543.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818687BIST