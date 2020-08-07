***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDiğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Yeni Bakiye100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8 -14.293 55.659 41.358Kar Dağıtımı79.766 -79.766Yedeklere Aktarılan Tutarlar79.766 -79.766Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -595 -2.796 206.267 55.659 358.535Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Yeni Bakiye100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14 -113 36.777 36.650Kar Dağıtımı87.440 -87.440Yedeklere Aktarılan Tutarlar87.440 -87.440Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -799 -13.320 293.707 36.777 416.365Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ216.048 309.283 98.245 149.270FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER216.048 309.283 98.245 149.270Finansman Kredilerinden Alınan Faizler199.962 297.599 91.720 143.432Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar16.086 11.684 6.525 5.838KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-160.808 -300.163 -78.285 -150.105Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-136.546 -272.195 -68.238 -139.207Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-536 -624 -262 -312İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-21.072 -23.497 -8.821 -8.694Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.654 -3.847 -964 -1.892BRÜT KAR (ZARAR)55.240 9.120 19.960 -835ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.461 -27.919 -11.282 -14.550Personel Giderleri-12.973 -15.150 -6.090 -7.540Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-264 -422 -119 145Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.341 -514Genel İşletme Giderleri-12.624 -12.602 -6.482 -6.759Diğer4.741 255 1.923 -396BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)32.779 -18.799 8.678 -15.385DİĞER FAALİYET GELİRLERİ28.624 114.902 13.877 57.870Bankalardan Alınan Faizler16.099 103.548 9.001 54.066Türev Finansal İşlemler Karı407 1.516Kambiyo İşlemleri Karı12.023 9.486 4.859 3.725Diğer95 352 17 79KARŞILIK GİDERLERİ-5.616 -15.294 -2.556 -7.875Özel Karşılıklar-5.616 -15.288 -2.556 -7.872Diğer-6 -3DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.328 -8.618 -4.473 -3.731Türev Finansal İşlemlerden Zarar-7 -1Kambiyo İşlemleri Zararı-11.321 -8.617 -4.473 -3.731NET FAALİYET KARI (ZARARI)44.459 72.191 15.526 30.879BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.459 72.191 15.526 30.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-7.682 -16.532 -2.632 -6.570Cari Vergi Karşılığı-9.470 -38.466 -3.121 -20.947Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.788 21.934 489 14.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)36.777 55.659 12.894 24.309DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI36.777 55.659 12.894 24.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.777 55.659 12.894 24.309Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı10.714 50.317Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri213.900 392.034Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-164.401 -273.420Alınan Ücret ve Komisyonlar16.086 11.684Elde Edilen Diğer Kazançlar-2.583 799Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7.175 15.795Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.973 -15.150Ödenen Vergiler-5.470 -36.909Diğer-41.020 -44.516Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-59.032 333.246Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış328.503 659.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış35.210 134.242Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-794Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-402.824 -443.196Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-19.127 -17.100Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-48.318 383.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-845 -1.765Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20 351Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-825 -1.414FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit140.000 190.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-100.000 -350.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit40.000 -160.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.379 421Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.764 222.570Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar300.528 554.504Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar294.764 777.074Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36.777 55.659 12.894 24.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-127 -14.301 -423 21.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14 -8 -2 11Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18 -11 -4 9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4 3 2 2Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-113 -14.293 -421 21.689Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-144 -19.138 -540 18.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 4.845 119 3.359TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.650 41.358 12.471 46.009Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI293.098 6.352 299.450 316.349 1.837 318.186GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.010.687 20.691 2.031.378 2.351.245 12.831 2.364.076Finansman Kredileri3 1.961.599 20.691 1.982.290 2.290.185 12.831 2.303.016Tüketici Kredileri871.874 871.874 1.057.510 1.057.510Taksitli Ticari Krediler1.089.725 20.691 1.110.416 1.232.675 12.831 1.245.506Takipteki Alacaklar4 123.305 123.305 140.442 140.442Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -74.217 -74.217 -79.382 -79.382ORTAKLIK YATIRIMLARI13 13 13 13İştirakler (Net)13 13 13 13MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.243 7.243 8.686 8.686MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.240 4.240 4.844 4.844YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 1.523 0 1.523ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10.693 10.693 8.870 8.870DİĞER AKTİFLER10.125 10.125 11.983 71 12.054ARA TOPLAM2.336.099 27.043 2.363.142 2.703.513 14.739 2.718.252SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)251 251 251 251Satış Amaçlı251 251 251 251VARLIKLAR TOPLAMI2.336.350 27.043 2.363.393 2.703.764 14.739 2.718.503YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 1.435.757 65.458 1.501.215 1.842.578 57.311 1.899.889FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.520 5.520 6.314 6.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)307.097 307.097 278.029 278.029GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 19.320 19.320 17.630 17.630KARŞILIKLAR8 58.863 58.863 64.753 64.753Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.664 5.664 5.371 5.371Genel Karşılıklar49.268 49.268 57.390 57.390Diğer Karşılıklar3.931 3.931 1.992 1.992CARİ VERGİ BORCU2.129 2.129ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER51.923 961 52.884 71.527 646 72.173ARA TOPLAM1.880.609 66.419 1.947.028 2.280.831 57.957 2.338.788SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR9 416.365 416.365 379.715 379.715Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-799 -799 -785 -785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.320 -13.320 -13.207 -13.207Kar Yedekleri293.707 293.707 206.267 206.267Yasal Yedekler30.023 30.023 30.023 30.023Olağanüstü Yedekler263.684 263.684 176.244 176.244Kar veya Zarar36.777 36.777 87.440 87.440Dönem Net Kâr veya Zararı36.777 36.777 87.440 87.440YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.296.974 66.419 2.363.393 2.660.546 57.957 2.718.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR10 10.085.987 612.894 10.698.881 10.425.394 516.167 10.941.561VERİLEN TEMİNATLAR281 281 364 364TAAHHÜTLER12 1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078Cayılabilir Taahhütler1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078Diğer Cayılabilir Taahhütler1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR170.000 170.000 170.000 170.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar170.000 170.000 170.000 170.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler170.000 170.000 170.000 170.000EMANET KIYMETLER11.611 1.414 13.025 9.048 1.035 10.083NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.417.654 853.956 12.271.610 11.681.728 730.358 12.412.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866940BIST