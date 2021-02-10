***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Yeni Bakiye100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-198 -24.704 87.440 62.538Kar Dağıtımı79.766 -79.766Yedeklere Aktarılan Tutarlar79.766 -79.766Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Yeni Bakiye100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6 11.506 95.024 106.524Kar Dağıtımı87.440 -87.440Yedeklere Aktarılan Tutarlar87.440 -87.440Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ449.924 583.988FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER25 449.924 583.988Finansman Kredilerinden Alınan Faizler402.485 551.096Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar47.439 32.892KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-310.508 -524.994Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-251.677 -465.710Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.019 -1.223İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-49.084 -48.523Diğer Faiz Giderleri-3Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.728 -9.535BRÜT KAR (ZARAR)139.416 58.994ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -60.512 -64.503Personel Giderleri-27.066 -31.692Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-631 -401Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.086 -241Genel İşletme Giderleri-25.018 -25.934Diğer-5.711 -6.235BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)78.904 -5.509DİĞER FAALİYET GELİRLERİ74.435 169.015Bankalardan Alınan Faizler43.340 142.760Türev Finansal İşlemler Karı407 1.516Kambiyo İşlemleri Karı29.907 12.081Diğer781 12.658KARŞILIK GİDERLERİ-4.012 -39.716Özel Karşılıklar-4.006 -39.705Diğer-6 -11DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.100 -11.112Türev Finansal İşlemlerden Zarar-6Kambiyo İşlemleri Zararı-29.094 -11.112NET FAALİYET KARI (ZARARI)120.227 112.678BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.227 112.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -25.203 -25.238Cari Vergi Karşılığı-24.090 -47.226Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.113Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi21.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)95.024 87.440DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI95.024 87.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.024 87.440Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı24.828 133.872Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri446.900 670.980Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-403.889 -394.101Alınan Ücret ve Komisyonlar47.439 32.893Elde Edilen Diğer Kazançlar29.061 1.293Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar28.238 30.766Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.066 -31.692Ödenen Vergiler-44.928 -117.888Diğer-50.927 -58.379Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-132.648 -146.640Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-594.281 907.546Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış6.314Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış50.681 178.014Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.575Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)404.044 -1.183.088Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.483 -55.426Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-107.820 -12.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-5.763 -11.716Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller68 430Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.695 -11.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 240.000 170.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -100.000 -400.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit140.000 -230.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-27.466 78Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-981 -253.976Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar300.528 554.504Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 299.547 300.528Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)95.024 87.440DİĞER KAPSAMLI GELİRLER11.500 -24.902Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6 -198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7 -247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1 49Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar11.506 -24.704Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)14.833 -35.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.327 10.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.524 62.538Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 274.379 25.168 299.547 316.349 1.837 318.186GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4,8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.911.497 19.908 2.931.405 2.351.245 12.831 2.364.076Finansman Kredileri6 2.880.326 19.908 2.900.234 2.290.185 12.831 2.303.016Tüketici Kredileri1.221.682 1.221.682 1.057.510 1.057.510Taksitli Ticari Krediler1.658.644 19.908 1.678.552 1.232.675 12.831 1.245.506Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 98.744 98.744 140.442 140.442Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-67.573 -67.573 -79.382 -79.382ORTAKLIK YATIRIMLARI9 13 13 13 13İştirakler (Net)13 13 13 13MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 6.514 6.514 8.686 8.686MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 5.267 5.267 4.844 4.844YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 12 0 0 0 1.523 0 1.523ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI4.430 4.430 8.870 8.870DİĞER AKTİFLER13 17.456 17.456 11.983 71 12.054ARA TOPLAM3.219.556 45.076 3.264.632 2.703.513 14.739 2.718.252SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 140 140 251 251Satış Amaçlı140 140 251 251VARLIKLAR TOPLAMI3.219.696 45.076 3.264.772 2.703.764 14.739 2.718.503YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 2.152.382 66.805 2.219.187 1.842.578 57.311 1.899.889FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR4.740 4.740 6.314 6.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 409.395 409.395 278.029 278.029GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4,8 3.218 3.218 17.630 17.630KARŞILIKLAR18 63.417 63.417 64.753 64.753Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.022 6.022 5.371 5.371Genel Karşılıklar56.044 56.044 57.390 57.390Diğer Karşılıklar1.351 1.351 1.992 1.992CARİ VERGİ BORCU12 4.365 4.365 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU12 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 73.159 1.052 74.211 71.527 646 72.173ARA TOPLAM2.710.676 67.857 2.778.533 2.280.831 57.957 2.338.788SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 486.239 486.239 379.715 379.715Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-791 -791 -785 -785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.701 -1.701 -13.207 -13.207Kar Yedekleri293.707 293.707 206.267 206.267Yasal Yedekler30.023 30.023 30.023 30.023Olağanüstü Yedekler263.684 263.684 176.244 176.244Kar veya Zarar95.024 95.024 87.440 87.440Dönem Net Kâr veya Zararı95.024 95.024 87.440 87.440YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.196.915 67.857 3.264.772 2.660.546 57.957 2.718.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR6,20 13.340.747 666.234 14.006.981 10.425.394 516.167 10.941.561VERİLEN TEMİNATLAR21 1.700 1.700 364 364TAAHHÜTLER22 1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078Cayılabilir Taahhütler1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078Diğer Cayılabilir Taahhütler1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 170.000 170.000 170.000 170.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar170.000 170.000 170.000 170.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler170.000 170.000 170.000 170.000EMANET KIYMETLER24 29.124 151 29.275 9.048 1.035 10.083NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.000.434 871.704 15.872.138 11.681.728 730.358 12.412.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908939BIST