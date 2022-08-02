***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 0 293.707 0 95.024 486.239TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 0 293.707 0 95.024 486.239Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -38 0 0 0 0 2.974 0 0 0 64.371 67.307Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.624 0 -95.024 -9.400Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 -9.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.624 0 -85.524 100Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 0 0 0 0 -829 0 0 0 0 1.273 0 379.331 0 64.371 544.146Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 0 379.231 0 130.844 615.558TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 0 379.231 0 130.844 615.558Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 2.548 0 0 0 0 -237 0 0 0 90.035 92.346Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.287 0 -130.844 -102.557Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.287 0 -30.844 -2.557Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 0 0 0 0 1.680 0 0 0 6.114 0 407.518 0 90.035 605.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ624.429 342.525 347.376 182.495FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER624.429 342.525 347.376 182.495Finansman Kredilerinden Alınan Faizler570.090 309.727 317.445 167.608Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar54.339 32.798 29.931 14.887KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-497.124 -263.695 -281.380 -149.276Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-335.426 -219.380 -193.618 -126.185Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-641 -559 -280 -269İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-145.473 -36.721 -77.953 -19.961Diğer Faiz Giderleri-1 0 -1 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-15.583 -7.035 -9.528 -2.861BRÜT KAR (ZARAR)127.305 78.830 65.996 33.219ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-62.103 -33.831 -35.809 -17.451Personel Giderleri-31.298 -15.612 -17.062 -8.014Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-3.587 -675 -3.625 -133Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.376 -616 -735 -616Genel İşletme Giderleri-19.849 -12.654 -11.532 -6.650Diğer-5.993 -4.274 -2.855 -2.038BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)65.202 44.999 30.187 15.768DİĞER FAALİYET GELİRLERİ74.391 470.903 45.192 427.601Bankalardan Alınan Faizler45.847 43.537 27.882 28.343Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı27.404 427.241 16.308 399.186Diğer1.140 125 1.002 72KARŞILIK GİDERLERİ3.206 -4.351 1.668 755Özel Karşılıklar5.755 -692 4.168 -1.678Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar-2.539 -3.657 -2.494 2.433Diğer-10 -2 -6 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.254 -426.305 -14.023 -398.747Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-24.254 -426.305 -14.023 -398.747Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)118.545 85.246 63.024 45.377BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.545 85.246 63.024 45.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-28.510 -20.875 -16.151 -11.976Cari Vergi Karşılığı-31.362 -22.392 -18.522 -13.135Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.852 1.517 2.371 1.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)90.035 64.371 46.873 33.401DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI90.035 64.371 46.873 33.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.035 64.371 46.873 33.401Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı166.542 95.773Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri628.680 365.633Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-422.632 -225.040Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar54.339 32.798Elde Edilen Diğer Kazançlar3.488 -10.834Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar10.491 13.232Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-31.298 -15.612Ödenen Vergiler-22.838 -24.090Diğer-53.688 -40.314Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim63.207 -138.927Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış1.307.738 771.673Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış504.688 148.379Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.639 -184Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.721.439 -1.031.464Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-29.419 -27.331Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı229.749 -43.154YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-4.612 -1.473Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22 13Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.590 -1.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit325.000 300.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-475.000 -145.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-100.000 -9.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-250.000 145.500Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi799 11.895Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-24.042 112.781Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar359.460 299.547Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar335.418 412.328Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)90.035 64.371 46.873 33.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.311 2.936 1.336 -3.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.548 -38 29 -15Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83 -47 -37 -18Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.556 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75 9 66 3Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-237 2.974 1.307 -3.074Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-105 3.796 1.900 -3.736Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-132 -822 -593 662TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.346 67.307 48.209 30.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI806.469 53.196 859.665 350.402 9.058 359.460GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.999 0 1.999 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 11.548 0 11.548 11.773 0 11.773GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.725.915 85.340 5.811.255 4.459.089 28.507 4.487.596Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri3 5.715.818 85.340 5.801.158 4.448.964 28.507 4.477.471Tüketici Kredileri2.202.065 0 2.202.065 1.782.192 0 1.782.192Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler3.513.753 85.340 3.599.093 2.666.772 28.507 2.695.279Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 58.365 0 58.365 64.148 0 64.148Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -48.268 0 -48.268 -54.023 0 -54.023ORTAKLIK YATIRIMLARI5 0 5 13 0 13İştirakler (Net)5 0 5 13 0 13Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.650 0 7.650 9.962 0 9.962MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11.142 0 11.142 8.850 0 8.850YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI3.356 0 3.356 561 0 561DİĞER AKTİFLER21.051 110 21.161 21.915 0 21.915ARA TOPLAM6.589.135 138.646 6.727.781 4.862.565 37.565 4.900.130SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)24 0 24 24 0 24Satış Amaçlı24 0 24 24 0 24Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI6.589.159 138.646 6.727.805 4.862.589 37.565 4.900.154YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 4.150.326 119.184 4.269.510 2.677.876 51.966 2.729.842FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.232 0 5.232 6.871 0 6.871İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 1.356.910GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 3.735 0 3.735 3.735 0 3.735KARŞILIKLAR8 93.092 0 93.092 81.688 0 81.688Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.558 0 13.558 9.715 0 9.715Genel Karşılıklar71.199 0 71.199 68.749 0 68.749Diğer Karşılıklar8.335 0 8.335 3.224 0 3.224CARİ VERGİ BORCU16.515 0 16.515 7.992 0 7.992ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER101.984 2.617 104.601 96.460 1.098 97.558ARA TOPLAM6.000.657 121.801 6.122.458 4.231.532 53.064 4.284.596SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR9 605.347 0 605.347 615.558 0 615.558Ödenmiş Sermaye100.000 0 100.000 100.000 0 100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.680 0 1.680 -868 0 -868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.114 0 6.114 6.351 0 6.351Kar Yedekleri407.518 0 407.518 379.231 0 379.231Yasal Yedekler42.974 0 42.974 30.475 0 30.475Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler364.544 0 364.544 348.756 0 348.756Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar90.035 0 90.035 130.844 0 130.844Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı90.035 0 90.035 130.844 0 130.844Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.606.004 121.801 6.727.805 4.847.090 53.064 4.900.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR3,10 22.785.328 970.950 23.756.278 17.435.227 534.625 17.969.852VERİLEN TEMİNATLAR11 318.570 0 318.570 1.817 0 1.817TAAHHÜTLER12 3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR125.000 0 125.000 125.000 0 125.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar125.000 0 125.000 125.000 0 125.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler125.000 0 125.000 125.000 0 125.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22.263 0 22.263 36.379 418 36.797NAZIM HESAPLAR TOPLAMI26.418.812 1.200.302 27.619.114 20.290.402 657.714 20.948.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051237BIST