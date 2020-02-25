KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.804.763
|% 19,98
|HATEK
|10,12
|42.256.103
|% 19,91
|ALCAR
|64,90
|23.010.970
|% 17,36
|BURCE
|7,07
|3.742.741
|% 14,96
|OYAYO
|2,56
|36.107.514
|% 14,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% 0,68
|Frank
|6,2444
|6,2821
|% 0,35
|Riyal
|1,6281
|1,6362
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,72
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,53
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,29
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,17
Seans Raporu
- 17:53XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -211, 49 kaybederek (% -0.15 ) 136, 930
- 17:53 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KARSN
- 17:53XU100 Endeks 114, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 13, 283.00 milyon TL de
- 17:53YAYLA Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 460 adet işlem
- 17:52DGGYO Yüzde 4.44 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 013, 071 adet işlem