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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

19.02.2021 11:13



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
05/03/2021
Saati
09:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem
Açıklama kısmında belirtilen gündem
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması, 4.2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8.Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11.Kanuni takip sürecinde yer alan bir kısım kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 12.Dilek ve görüşler.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911008


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Yarım 1.270 1.302 -5,72  
Çeyrek 637 651 -2,86  
Gümüş.Ons 27,10 27,14 0,13  
Gümüş Gr. 6,07 6,07 0,02  
B. Petrol 63,37 63,37 -0,56  
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