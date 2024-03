***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih21/03/2024Saati09:30AdresiKuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBULGündemKOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6. 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2024 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Kanuni takip hesaplarında ve kayıttan düşülen kredi hesaplarında izlenen bir kısım alacakların satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi, 12. Kanuni takip sürecinde yer alan bir kısım kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAşağıda belirtilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 21/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Finansman A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2024 Perşembe günü, saat 09.30'da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2024 tarih ve E-90726394-431-03-00095137559 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYTEN GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti. Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Büşra Özdemir'in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu. 4. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2023 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 6.Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan 15.03.2024 tarih, E-12509071-104.02.01-113787 sayılı, Kar Dağıtımı konulu izin kapsamında Şirketin 2023 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 494.760.611,07 TL tutarındaki Net Kardan a)Kar payı dağıtımının ? 5.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı, ?44.400.000,00 TL ortaklara ikinci kar payı, ? 4.036.363,64 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesine, b)5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 2023 yılı Ar-Ge indirim tutarı üzerinden girişim sermayesi fonunun ayrılmasına, c)Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı, ayrılan genel kanuni yedek akçe ve girişim sermayesi fonu sonrası kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, d)Temettü dağıtım tarihinin 28/03/2024 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine *********** T.C. kimlik numaralı Gökhan ERÜN, *********** T.C. kimlik numaralı Polat ŞEN, *********** T.C. kimlik numaralı Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU, *********** T.C. kimlik numaralı Ahmet Fadıl ASHABOĞLU ve *********** T.C. kimlik numaralı Yeşim Pınar KİTAPÇI'nın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8. 2023 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler haricinde toplam 1.151,250.00 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 432.000 TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 0435030326000017 mersis numaralı Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Kat:1-3 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11.Kanuni Takip ve kayıttan düşülen kredi hesaplarında izlenmekte olan bir kısım alacakların Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ne 12.500.000 TL bedelle satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 12.Kanuni takip hesaplarında izlenmekte iken bir kısım alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 13.Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (21/03/2024). AYTEN GÜNEŞYEŞİM PINAR KİTAPÇI BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANI KEREM KAŞITOĞLUEMİNE ERGÜN OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261028BIST