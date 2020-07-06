***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniTür bilgisi sehven Tahvil olarak seçilmiştir. Bono işlemi olup yeniden giriş yapılacaktır.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855053BIST